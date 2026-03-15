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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Tätlicher Angriff auf Rettungskräfte und Polizeibeamte

Delmenhorst (ots)

Am 14.03.2026, gegen 22:00 Uhr, kam es vor einer Gaststätte im Hasporter Damm in Delmenhorst zu einem medizinischen Notfall und somit zu der Alarmierung eines Rettungswagens. Die Besatzung des Rettungswagens wurde durch die Patientin (22 Jahre aus Delmenhorst) unvermittelt nach Beginn ihrer Behandlung durch Treten und Anspucken angegriffen. Durch den Angriff wurden beide Rettungssanitäterinnen (19 Jahre und 27 Jahre) leicht verletzt, eine Rettungssanitäterin war nicht mehr dienstfähig. Nachdem die Polizei zur Unterstützung alarmiert wurde, schubste die Beschuldigte zudem einen Polizeibeamten und beleidigte die eingesetzten Beamten fortlaufend. Zudem versuchte sie die Polizeibeamten mehrmals zu treten. Die eingesetzten Beamten wurden durch die Angriffe nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
i.A. Stoltz, PHK, DSL PI DEL
Telefon: 04221-1559116
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
leitung-dsl@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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