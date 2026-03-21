PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen
POL-HG: +++ Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung eines Kindes aus Friedrichsdorf +++
Bad Homburg v.d. Höhe (ots)
(han) Die am 20.03.2026, um 14:32 Uhr veröffentlichte Fahndung nach dem vermissten Nico Kremer aus Friedrichsdorf wird zurückgenommen. Der vermisste Junge wurde wohlbehalten aufgefunden. Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor.
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