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PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++ Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung eines Kindes aus Friedrichsdorf +++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

(han) Die am 20.03.2026, um 14:32 Uhr veröffentlichte Fahndung nach dem vermissten Nico Kremer aus Friedrichsdorf wird zurückgenommen. Der vermisste Junge wurde wohlbehalten aufgefunden. Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Kommissar vom Dienst, Hanisch, PHK
Telefon: (06172) 120-0
E-Mail: KvD.Bad.Homburg.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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