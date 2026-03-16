POL-BOR: Ahaus - Pkw mutwillig zerkratzt

Kreis Borken (ots) - In Bocholt fuhr ein 44-Jähriger mit einem Transporter gegen einen geparkten Pkw auf der Herzogstraße. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte er sich von der Unfallstelle. Aufmerksame Zeugen beobachteten den Unfall und informierten die Polizei. Aufgrund ihrer Hinweise konnte der Fahrer kurze Zeit später ermittelt werden. Er stand unter ...

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