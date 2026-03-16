POL-BOR: Ahaus - Pkw mutwillig zerkratzt
Ahaus (ots)
Tatort: Ahaus, Gartenstiege;
Tatzeit: zwischen 14.03.2026, 19.00 Uhr und 15.03.2026, 15.30 Uhr;
Einen braunen Skoda Octavia mutwillig beschädigt hat ein bislang unbekannter Täter an der Gartenstiege in Ahaus. Zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag stand das Fahrzeug vor einem Wohnhaus. Der Unbekannte zerkratzte das Auto an der Fahrer- sowie Beifahrerseite. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
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