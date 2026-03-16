POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Fenster und Eingangstor beschädigt
Ahaus (ots)
Tatort: Ahaus-Alstätte, Schwiepinghook;
Tatzeit: zwischen 14.03.2026, 16.00 Uhr und 15.03.2026, 12.00 Uhr;
Die Fenster und ein Eingangstor einer Lagerhalle beschädigten bislang unbekannte Täter in der Bauerschaft Schwiepinghook in Ahaus-Alstätte. Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmittag warfen die Unbekannten die Scheiben ein und beschädigten das Holztor. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
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