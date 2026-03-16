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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Fenster und Eingangstor beschädigt

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus-Alstätte, Schwiepinghook;

Tatzeit: zwischen 14.03.2026, 16.00 Uhr und 15.03.2026, 12.00 Uhr;

Die Fenster und ein Eingangstor einer Lagerhalle beschädigten bislang unbekannte Täter in der Bauerschaft Schwiepinghook in Ahaus-Alstätte. Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmittag warfen die Unbekannten die Scheiben ein und beschädigten das Holztor. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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