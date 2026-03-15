Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Unfallflucht begangen

Vreden (ots)

Unfallort: Vreden, Wüllener Straße / Gerhard-Hauptmann-Straße;

Unfallzeit: 14.03.2026, 13.00 Uhr;

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat an der Einmündung Wüllener Straße / Gerhard-Hauptmann-Straße in Vreden einen roten VW Polo angefahren. Samstagmittag, gegen 13.00 Uhr, rollte ein vermeintlich silberner VW-Passat mit einer Anhängerkupplung rückwärts gegen den dahinterstehenden VW Polo. Der Fahrer sah sich den Schaden kurz an und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

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