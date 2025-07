POL-NI: Pkw kollidiert mit Straßenlaterne

Obernkirchen (ots) - (ma) Von Mittwoch auf Donnerstag sind Unbekannte in den Rohbau des DRK-Neubaus am Schaumburger Klinikum eingedrungen. Die Täter verschafften sich an der Gebäuderückseite über eine angegangene Terrassentür Zugang zu dem Objekt. Gestohlen wurde ein HILTI-Koffer mit dem dazugehörigen Borhammer. Das Gebäude ist über die Zufahrt der Notaufnahme oder einem geteerten Feldweg der Verlängerung der Straße "Zum Felde" in Vehlen erreichbar. Zeugenhinweise ...

