POL-BOR: Bahnhof-Reken - Metallschrott entwendet
Reken (ots)
Tatort: Bahnhof-Reken, Carl-Benz-Straße;
Tatzeit: 13.03.2026, zwischen 13.50 Uhr und 14.00 Uhr;
Zwei bislang unbekannte Täter entwendeten Metallschrott von einem Firmengelände an der Carl-Benz-Straße in Bahnhof-Reken. Die Diebe fuhren mit einem weißen Mercedes Sprinter auf das Gelände und luden etwa 1,5 Tonnen Metallschrott ein. Der Wagen war mit mindestens zwei männlichen Personen besetzt. Auf der rechten Windschutzscheibe befanden sich mehrere Aufkleber. Auf dem Armaturenbrett lag ein Sicherheitshelm. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (sb)
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