POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Einfamilienhaus
Bocholt (ots)
Tatort: Bocholt, Hochfeldstraße;
Tatzeit: 14.03.2026, 21.45 Uhr;
In ein Einfamilienhaus eingedrungen sind zwei bislang unbekannte Täter an der Hochfeldstraße in Bocholt. Samstagabend, gegen 21.45 Uhr, verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zum Inneren des Hauses. Dort durchwühlten sie sämtliche Schränke und Schubladen. Eine Bewohnerin schlief zu diesem Zeitpunkt im Haus und wurde durch die Unbekannten geweckt. Durch einen lauten Schrei konnte sie diese verjagen. Die Täter flüchteten durch ein Fenster in unbekannte Richtung. Die Täter können wie folgt beschrieben werden: beide männlich, etwa 1,80 Meter groß und dunkel gekleidet. Sie führten eine Taschenlampe mit sich. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (sb)
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