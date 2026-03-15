POL-BOR: Bocholt - Kupferrohre vom Pfarrheim entwendet
Bocholt (ots)
Tatort: Bocholt, Breslauer Straße;
Tatzeit: zwischen 12.03.2026, 15.00 Uhr und 13.03.2026, 21.50 Uhr;
Bislang unbekannte Täter schraubten sieben Fallrohre von einem kirchlichen Gebäude in Bocholt ab. Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagabend entwendeten die Diebe vier der Kupferfallrohre. Drei weitere ließen sie neben dem Gebäude an der Breslauer Straße zurück. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (sb)
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