POL-BOR: Schöppingen - Hochwertiger GPS-Tracker entwendet
Schöppingen (ots)
Tatort: Schöppingen, Ramsberg;
Tatzeit: 13.03.2026, 00.00 Uhr und 05.30 Uhr;
Einen hochwertigen GPS-Tracker aus einem Traktor entwendet haben bislang unbekannte Täter in der Bauerschaft Ramsberg in Schöppingen. Das Fahrzeug stand in einer unverschlossenen Scheune eines Gehöfts. Die Tat ereignete sich in der Nacht zu Freitag. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
