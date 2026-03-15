POL-BOR: Ahaus - Windradfundamente beschädigt
Ahaus (ots)
Tatort: Ahaus, Ammeln;
Tatzeit: zwischen 08.03.2026, 15.00 Uhr und 12.03.2026, 15.00 Uhr;
Bislang unbekannte Täter beschädigten Kabelkanäle und warfen eine Eisenstange in das Fundament einer im Bau befindlichen Windkraftanlage. Zwischen Sonntag- und Donnerstagnachmittag machten sich die Täter an der Anlage in der Bauerschaft Ammeln zu schaffen. Es entstand Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
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