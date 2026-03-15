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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Windradfundamente beschädigt

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Ammeln;

Tatzeit: zwischen 08.03.2026, 15.00 Uhr und 12.03.2026, 15.00 Uhr;

Bislang unbekannte Täter beschädigten Kabelkanäle und warfen eine Eisenstange in das Fundament einer im Bau befindlichen Windkraftanlage. Zwischen Sonntag- und Donnerstagnachmittag machten sich die Täter an der Anlage in der Bauerschaft Ammeln zu schaffen. Es entstand Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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