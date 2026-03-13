PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Wuppertal - Festnahme nach Fund von mehreren Kilogramm Cannabis

Wuppertal (ots)

Nach dem Fund einer größeren Menge Betäubungsmittel nahm die Polizei am gestrigen Abend (12.03.2026) einen Mann in seiner Wohnung an der Märkischen Straße fest.

Ursprünglich suchten die Beamten die Wohnung des Tatverdächtigen gegen 20:00 Uhr auf, um in einem Erpressungssachverhalt elektronische Datenträger sicherzustellen. Schon beim Öffnen der Wohnungstür kam ihnen aber erheblicher Cannabisgeruch entgegen. Nach Anregung eines entsprechenden Durchsuchungsbeschlusses über die Staatanwaltschaft Wuppertal, wurde dieser über einen Ermittlungsrichter erlassen.

Bei der anschließenden Vollstreckung, unterstützt durch einen Drogenspürhund, fanden die Beamten in der Schublade einer Kommode eine nicht unerhebliche Menge Cannabis und mehrere hundert Tabletten eines verschreibungspflichtigen starken Schmerzmittels. Im gleichen Raum wurde augenscheinlich Cannabis in einem mehrstelligen Kilobereich und szenetypisches Verpackungs- und Versandmaterial aufgefunden und sichergestellt.

Die Durchsuchung eines Kleiderschrankes führte zum Fund einer Schreckschuss- und einer Druckluftpistole.

Da der Verdacht besteht, dass der 23-jährige Wohnungsinhaber illegal mit den Betäubungsmitteln Handel treibt, wurde er vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen des zuständigen Kriminalkommissariates dauern an.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Wuppertal
Staatsanwältin
Angelina Engel
Tel. 0202 5748 450

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

