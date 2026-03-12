Polizei Wuppertal

POL-W: W Randalierer verletzt zwei Polizeibeamte - Unterbringung in psychiatrischer Einrichtung

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (11.03.2026, gegen 15:40 Uhr) meldeten Zeugen einen männlichen Randalierer (50) an der Schwebebahnhaltestelle "Robert-Daum-Platz", welcher mehrfach mit einem Tretroller gegen den Glaseinsatz des dortigen Aufzuges schlug.

Bei Eintreffen der alarmierten Streifenwagenbesatzung, floh der Mann zunächst über die Tannenbergstraße. In Höhe der Ernststraße wiesen Beamte ihn an anzuhalten, damit er kontrolliert werden könne. Hier wendete er jedoch seinen Roller und flüchtete wieder in die Gegenrichtung. Im Bereich der Brücke über die Wupper, warf er sein Gefährt und seine mitgeführten Gegenstände auf den Boden.

Gegen die anschließende Kontrolle durch die Beamten sperrte er sich zunächst und trat nach einem Beamten. Bei der weiteren Maßnahme erlitten sowohl der 50-jährige Randalierer, als auch die einschreitenden Beamten Verletzungen.

Da sich der Mann vermeintlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er zur weiteren Untersuchung eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

