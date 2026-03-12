PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Randalierer verletzt zwei Polizeibeamte - Unterbringung in psychiatrischer Einrichtung

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (11.03.2026, gegen 15:40 Uhr) meldeten Zeugen einen männlichen Randalierer (50) an der Schwebebahnhaltestelle "Robert-Daum-Platz", welcher mehrfach mit einem Tretroller gegen den Glaseinsatz des dortigen Aufzuges schlug.

Bei Eintreffen der alarmierten Streifenwagenbesatzung, floh der Mann zunächst über die Tannenbergstraße. In Höhe der Ernststraße wiesen Beamte ihn an anzuhalten, damit er kontrolliert werden könne. Hier wendete er jedoch seinen Roller und flüchtete wieder in die Gegenrichtung. Im Bereich der Brücke über die Wupper, warf er sein Gefährt und seine mitgeführten Gegenstände auf den Boden.

Gegen die anschließende Kontrolle durch die Beamten sperrte er sich zunächst und trat nach einem Beamten. Bei der weiteren Maßnahme erlitten sowohl der 50-jährige Randalierer, als auch die einschreitenden Beamten Verletzungen.

Da sich der Mann vermeintlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er zur weiteren Untersuchung eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

  • 12.03.2026 – 11:27

    POL-W: W Verkehrskommissariat sucht Zeugen - Folgemeldung zum Verkehrsunfall vom 22.02.2026

    Wuppertal (ots) - Wie bereits am 23.02.2026 vermeldet (Siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/6221947), ereignete sich auf der Straße Werbsiepen in Wuppertal ein Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten. Zur Unterstützung der laufenden Ermittlungen sucht das Verkehrskommissariat nach Zeugen des Vorfalls. Hinweise können unter der Rufnummer 0202 284 0 ...

  • 12.03.2026 – 09:37

    POL-W: SG Leichtverletzter Motorradfahrer auf der Merscheider Straße

    Wuppertal (ots) - Gegen 23:15 Uhr, erlitt gestern Abend (11.03.2026), ein Motorradfahrer auf der Merscheider Straße Verletzungen beim Zusammenstoß mit einem Pkw. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr der Zweiradfahrer (31) mit seiner Honda die Merscheider Straße in Richtung Kamper Straße. In Höhe der Hausnummer 124 fuhr zeitgleich ein 21-jähriger ...

