Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung im Parkhaus nahe der Edelsteinbörse - Zeugen gesucht!

  • Bild-Infos
  • Download

Idar-Oberstein (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 9. und und 26. Februar 2026 kam es zu einer Sachbeschädigung in dem Parkhaus in der Nähe der Edelsteinbörse in Idar-Oberstein. Der oder die bislang unbekannten Täter rissen in mehreren Etagen die Leuchtstoffröhren und diverse Schutzgitter von den Decken.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein

Telefon: 06781/561-0
E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

    POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Hoppstädten-Weiersbach

    Birkenfeld/Nahe (ots) - Am Montag, den 02.03.2026 gegen 07:10 Uhr kam es in Hoppstädten-Weiersbach in der Hauptstraße, in Höhe der Bäckerei Seibert, zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Verursacher befuhr die Hauptstraße in Fahrtrichtung Dienstweiler. Hierbei kam dieser auf die Fahrbahnseite eines entgegenkommenden PKW, sodass der PKW ausweichen musste und mit einem am Fahrbahnrand abgestellten Fahrzeug kollidierte.

    POL-PDTR: Fahrraddiebstahl auf dem Umweltcampus in Hoppstädten-Weiersbach

    Hoppstädten-Weiersbach (ots) - Im Zeitraum 01.02.2026 bis 28.02.2026 wurde aus einer Fahrradgarage des Umweltcampus in Hoppstädten ein Fahrrad gestohlen. Es handelt sich um ein älteres Herren Mountainbike der Marke Bergamont. Der Rahmen ist schwarz und mit einem großen Aufkleber der Herstellermarke versehen. Es hat eine schwarze Frontfedergabel und eine hohe

