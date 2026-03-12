Polizei Wuppertal

POL-W: W Verkehrskommissariat sucht Zeugen - Folgemeldung zum Verkehrsunfall vom 22.02.2026

Wuppertal (ots)

Wie bereits am 23.02.2026 vermeldet (Siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/6221947), ereignete sich auf der Straße Werbsiepen in Wuppertal ein Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten.

Zur Unterstützung der laufenden Ermittlungen sucht das Verkehrskommissariat nach Zeugen des Vorfalls. Hinweise können unter der Rufnummer 0202 284 0 gegeben werden.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell