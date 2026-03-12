PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: SG Leichtverletzter Motorradfahrer auf der Merscheider Straße

Wuppertal (ots)

Gegen 23:15 Uhr, erlitt gestern Abend (11.03.2026), ein Motorradfahrer auf der Merscheider Straße Verletzungen beim Zusammenstoß mit einem Pkw.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr der Zweiradfahrer (31) mit seiner Honda die Merscheider Straße in Richtung Kamper Straße. In Höhe der Hausnummer 124 fuhr zeitgleich ein 21-jähriger Solinger mit seinem Skoda vom Fahrbahnrand an und beabsichtigte unmittelbar zu wenden, um in Richtung Beethovenstraße zu fahren. Bei diesem Wendemanöver kam es zum Zusammenstoß mit dem Motorradfahrer. Dieser kam hierbei zu Fall und erlitt Verletzungen, die eine Weiterbehandlung im Krankenhaus nötig machten.

Durch die Feuerwehr musste nach der Unfallaufnahme die Fahrbahn gereinigt und auslaufende Betriebsmittel beseitigt werden.

Der Sachschaden liegt bei circa 4.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

  • 11.03.2026 – 15:18

    POL-W: W Radfahrtraining Jugendverkehrsschule - Save the Date

    Wuppertal (ots) - Auch in den Osterferien 2026 bietet die Polizei Radfahrtrainings in der Jugendverkehrsschule in Vohwinkel an. Um die Koordination und den sicheren Umgang mit Fahrrad und Pedelec zu trainieren, werden an vier Tagen die Trainingsmöglichkeiten für alle Altersklassen bereitgestellt. Auch die ganz Kleinen sind mit dem Fahrrad oder Laufrad herzlich ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 13:24

    POL-W: W Raser gefährdet Fußgänger - Verkehrskommissariat sucht Zeugen

    Wuppertal (ots) - Gestern Nachmittag (10.03.2026, 15:55 Uhr) fiel ein Autofahrer durch seine rücksichtslose und gefährliche Fahrweise auf. Die Polizei sucht nach Zeugen, Hinweisgebern und möglichen Geschädigten. Eine Streifenwagenbesatzung bemerkte einen älteren VW Bus, dessen Fahrer offensichtlich nicht angeschnallt war. Bei dem Versuch, den Fahrer anzuhalten, ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 11:40

    POL-W: SG Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

    Wuppertal (ots) - Am Sonntag (08.03.2026, gegen 00:10 Uhr), ereignete sich auf der Solinger Straße in Höhe der Eschbachstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Kind leichte Verletzungen (10) erlitt. Als die 10-Jährige zusammen mit ihrer Schwester die Müngstener Straße in Richtung Schlossbergstraße überquerte, kam es auf der Fahrbahn zum Zusammenstoß mit einem Pkw. Danach stiegen sowohl Fahrerin als auch Beifahrerin ...

    mehr
