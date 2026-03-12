Polizei Wuppertal

POL-W: SG Leichtverletzter Motorradfahrer auf der Merscheider Straße

Wuppertal (ots)

Gegen 23:15 Uhr, erlitt gestern Abend (11.03.2026), ein Motorradfahrer auf der Merscheider Straße Verletzungen beim Zusammenstoß mit einem Pkw.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr der Zweiradfahrer (31) mit seiner Honda die Merscheider Straße in Richtung Kamper Straße. In Höhe der Hausnummer 124 fuhr zeitgleich ein 21-jähriger Solinger mit seinem Skoda vom Fahrbahnrand an und beabsichtigte unmittelbar zu wenden, um in Richtung Beethovenstraße zu fahren. Bei diesem Wendemanöver kam es zum Zusammenstoß mit dem Motorradfahrer. Dieser kam hierbei zu Fall und erlitt Verletzungen, die eine Weiterbehandlung im Krankenhaus nötig machten.

Durch die Feuerwehr musste nach der Unfallaufnahme die Fahrbahn gereinigt und auslaufende Betriebsmittel beseitigt werden.

Der Sachschaden liegt bei circa 4.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell