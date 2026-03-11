PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: SG Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

Wuppertal (ots)

Am Sonntag (08.03.2026, gegen 00:10 Uhr), ereignete sich auf der 
Solinger Straße in Höhe der Eschbachstraße ein Verkehrsunfall, bei 
dem ein Kind leichte Verletzungen (10) erlitt.  

Als die 10-Jährige zusammen mit ihrer Schwester die Müngstener Straße
in Richtung Schlossbergstraße überquerte, kam es auf der Fahrbahn zum
Zusammenstoß mit einem Pkw. Danach stiegen sowohl Fahrerin als auch 
Beifahrerin aus, um sich nach dem Mädchen zu erkundigen. Anschließend
stiegen die Frauen wieder ins Auto und fuhren in Richtung 
Eschbachstraße.

Bei dem Fahrzeug handelte es sich mutmaßlich um einen Fiat. Die 
Frauen aus dem Auto sind circa 40 Jahre alt und hatten jeweils 
lockige Haare.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug oder der 
Fahrzeugführerin machen können, sich unter der 0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

