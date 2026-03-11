Polizei Wuppertal

POL-W: SG Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

Wuppertal (ots)

Am Sonntag (08.03.2026, gegen 00:10 Uhr), ereignete sich auf der Solinger Straße in Höhe der Eschbachstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Kind leichte Verletzungen (10) erlitt. Als die 10-Jährige zusammen mit ihrer Schwester die Müngstener Straße in Richtung Schlossbergstraße überquerte, kam es auf der Fahrbahn zum Zusammenstoß mit einem Pkw. Danach stiegen sowohl Fahrerin als auch Beifahrerin aus, um sich nach dem Mädchen zu erkundigen. Anschließend stiegen die Frauen wieder ins Auto und fuhren in Richtung Eschbachstraße. Bei dem Fahrzeug handelte es sich mutmaßlich um einen Fiat. Die Frauen aus dem Auto sind circa 40 Jahre alt und hatten jeweils lockige Haare. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug oder der Fahrzeugführerin machen können, sich unter der 0202/284-0 zu melden.

