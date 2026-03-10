POL-W: W Alleinunfall mit Motorrad - 23-Jähriger verletzt
Wuppertal (ots)
Wuppertal- Am 09.03.2026, gegen 19:40 Uhr, kam es auf der L 74 in Cronenberg zu einem Motorradunfall. Ein 23-jähriger Mann war am Abend mit einer CFMoto auf der L74 in Fahrtrichtung Solingen-Müngsten unterwegs. Im Bereich einer Linkskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei zog sich der 23-Jährige leichte Verletzungen zu und wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von circa 5.000 Euro und ein Flurschaden im Bereich des Grünstreifens.
Rückfragen bitte an:
Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de
Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W
Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell