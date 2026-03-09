Polizei Wuppertal

POL-W: RS Verkehrskontrollen in Remscheid am Wochenende

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Wochenende führte die Polizei in Remscheid großangelegte Verkehrskontrollen durch. Am Samstag (07.03.2026) und am Sonntag (08.03.2026) kontrollierten die Beamtinnen und Beamten insgesamt 450 Fahrzeuge und deren Nutzer. Bei den Kontrollstellen im Bereich Bergisch Born und der Lenneper Straße fielen 50 Personen auf, die nicht angeschnallt waren und ein Verwarnungsgeld bezahlen mussten. Wegen unterschiedlichen Verstößen erhoben die Polizisten 43 weitere Verwarnungsgelder. Vier Autofahrer verfügten nicht über eine gültige Fahrerlaubnis. Fünf Personen fuhren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. An sechs Fahrzeugen war die Betriebserlaubnis erloschen und neun Kinder waren nicht vorschriftsgemäß im Fahrzeug gesichert. Die Verantwortlichen erhielten Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Drei weitere Verwarnungsgelder erhoben die Beamten wegen einer fehlenden Ladungssicherung. Bei sieben Verkehrsteilnehmern entstand der Verdacht, dass sie nicht befähigt sind mit einem Kraftfahrzeug am öffentlichen Straßenverkehr teilzunehmen. Hier wurden Meldungen an das zuständige städtische Amt vorgelegt.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell