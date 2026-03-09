PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: RS Verkehrskontrollen in Remscheid am Wochenende

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Wochenende führte die Polizei in Remscheid 
großangelegte Verkehrskontrollen durch.

Am Samstag (07.03.2026) und am Sonntag (08.03.2026) kontrollierten 
die Beamtinnen und Beamten insgesamt 450 Fahrzeuge und deren Nutzer. 

Bei den Kontrollstellen im Bereich Bergisch Born und der Lenneper 
Straße fielen 50 Personen auf, die nicht angeschnallt waren und ein 
Verwarnungsgeld bezahlen mussten. 

Wegen unterschiedlichen Verstößen erhoben die Polizisten 43 weitere 
Verwarnungsgelder. 

Vier Autofahrer verfügten nicht über eine gültige Fahrerlaubnis. Fünf
Personen fuhren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. 

An sechs Fahrzeugen war die Betriebserlaubnis erloschen und neun 
Kinder waren nicht vorschriftsgemäß im Fahrzeug gesichert. Die 
Verantwortlichen erhielten Ordnungswidrigkeitenanzeigen. 

Drei weitere Verwarnungsgelder erhoben die Beamten wegen einer 
fehlenden Ladungssicherung. 

Bei sieben Verkehrsteilnehmern entstand der Verdacht, dass sie nicht 
befähigt sind mit einem Kraftfahrzeug am öffentlichen Straßenverkehr 
teilzunehmen. 

Hier wurden Meldungen an das zuständige städtische Amt vorgelegt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

