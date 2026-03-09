Polizei Wuppertal

POL-W: W 55-Jähriger bei Fahrradsturz schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Am 06.03.2026, gegen 22:40 Uhr, kam es auf der Senefelderstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 55-jähriger Elberfelder fuhr die Senefelderstraße bergabwärts in südlicher Richtung, als er die Kontrolle über sein Zweirad verlor und über den Lenker gegen einen geparkten Hyundai i30 stürzte. Dabei erlitt der Mann schwere Verletzungen und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss von Alkohol wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Diese war nicht die erste an diesem Tag. Um 19:46 Uhr war der 55-Jährige bereits an der Ecke Friedrich-Ebert-Straße und Haarhausstraße gegen einen Fußgänger (31) gefahren, den er dabei leicht verletzte, und anschließend geflüchtet. Polizeibeamte konnten den Fahrradfahrer unweit der Unfallstelle antreffen. In diesem Fall musste er ebenfalls eine Blutprobe wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss abgeben, jedoch auf der Polizeiwache Elberfeld. Der Sachschaden für beide Unfälle liegt bei circa 1.000 Euro.

