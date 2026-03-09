PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: W 55-Jähriger bei Fahrradsturz schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Am 06.03.2026, gegen 22:40 Uhr, kam es auf der Senefelderstraße zu 
einem Verkehrsunfall.

Ein 55-jähriger Elberfelder fuhr die Senefelderstraße bergabwärts in 
südlicher Richtung, als er die Kontrolle über sein Zweirad verlor und
über den Lenker gegen einen geparkten Hyundai i30 stürzte. Dabei 
erlitt der Mann schwere Verletzungen und wurde zur stationären 
Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. 

Aufgrund des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss von Alkohol 
wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Diese war nicht 
die erste an diesem Tag. Um 19:46 Uhr war der 55-Jährige bereits an 
der Ecke Friedrich-Ebert-Straße und Haarhausstraße gegen einen 
Fußgänger (31) gefahren, den er dabei leicht verletzte, und 
anschließend geflüchtet. Polizeibeamte konnten den Fahrradfahrer 
unweit der Unfallstelle antreffen. In diesem Fall musste er ebenfalls
eine Blutprobe wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss 
abgeben, jedoch auf der Polizeiwache Elberfeld.

Der Sachschaden für beide Unfälle liegt bei circa 1.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 09.03.2026 – 11:56

    POL-W: RS Verdächtiger flüchtet vor der Polizei

    Wuppertal (ots) - Gestern, in den frühen Morgenstunden (08.03.2026, 01:50 Uhr) versuchte ein zunächst Unbekannter vor der Polizei zu flüchten. Hinweisgeber meldeten mehrere verdächtige Personen, die sich an der Straße "Am Alten Flugplatz" an einem Kleinkraftrad zu schaffen machten. Als Polizeibeamte eintrafen flüchteten die Personen. Ein Junge (13), der mit einem E-Scooter flüchtete, konnte im Bereich der ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 10:24

    POL-W: W Verbotenes Fahrzeugrennen - Polizei stellt zwei Autos sicher

    Wuppertal (ots) - Am vergangenen Freitagabend (06.03.2026, 21:50 Uhr) stellte die Polizei zwei Fahrzeuge sicher, nachdem deren Fahrer mit stark überhöhter Geschwindigkeit gefahren waren. Einer Funkwagenbesatzung fiel ein Mercedes auf, der die Bundesallee in Richtung Barmen fuhr. Der Fahrer (32) versuchte offensichtlich eine hohe Geschwindigkeit zu erreichen. In Höhe des Polizeipräsidiums begann der Fahrer (20) eines ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 12:45

    POL-W: W Verkehrskommissariat sucht Zeugen und Hinweisgeber

    Wuppertal (ots) - Nach einem Verkehrsunfall in Elberfeld von gestern Morgen (05.03.2026, 07:30 Uhr) sucht das Verkehrskommissariat Zeugen und Hinweisgeber. Bei dem Unfall hatte eine 57-Jährige Verletzungen erlitten. (s. Pressemeldung vom 05.03.2026, "W Unfall in Elberfeld - Eine Frau leicht verletzt" oder unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/6229581) Um die Ermittlungsarbeit zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren