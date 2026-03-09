PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Verbotenes Fahrzeugrennen - Polizei stellt zwei Autos sicher

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Freitagabend (06.03.2026, 21:50 Uhr) stellte die 
Polizei zwei Fahrzeuge sicher, nachdem deren Fahrer mit stark 
überhöhter Geschwindigkeit gefahren waren.

Einer Funkwagenbesatzung fiel ein Mercedes auf, der die Bundesallee 
in Richtung Barmen fuhr. Der Fahrer (32) versuchte offensichtlich 
eine hohe Geschwindigkeit zu erreichen. In Höhe des Polizeipräsidiums
begann der Fahrer (20) eines VW Golf ebenfalls sein Fahrzeug stark zu
beschleunigen und neben dem Mercedes herzufahren.
Auf der Friedrich-Engels-Allee unweit des Engelsparks konnten die 
Polizisten beide Fahrzeuge anhalten und kontrollieren.

Der Mercedes des 32-Jährigen und der VW Golf des 20-Jährigen sowie 
ihre Führerscheine wurden beschlagnahmt.

Sie erwarten eine Anzeige und die Fragen des Verkehrskommissariats.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

