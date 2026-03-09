Polizei Wuppertal

POL-W: W Verbotenes Fahrzeugrennen - Polizei stellt zwei Autos sicher

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Freitagabend (06.03.2026, 21:50 Uhr) stellte die Polizei zwei Fahrzeuge sicher, nachdem deren Fahrer mit stark überhöhter Geschwindigkeit gefahren waren. Einer Funkwagenbesatzung fiel ein Mercedes auf, der die Bundesallee in Richtung Barmen fuhr. Der Fahrer (32) versuchte offensichtlich eine hohe Geschwindigkeit zu erreichen. In Höhe des Polizeipräsidiums begann der Fahrer (20) eines VW Golf ebenfalls sein Fahrzeug stark zu beschleunigen und neben dem Mercedes herzufahren. Auf der Friedrich-Engels-Allee unweit des Engelsparks konnten die Polizisten beide Fahrzeuge anhalten und kontrollieren. Der Mercedes des 32-Jährigen und der VW Golf des 20-Jährigen sowie ihre Führerscheine wurden beschlagnahmt. Sie erwarten eine Anzeige und die Fragen des Verkehrskommissariats.

