Polizei Wuppertal

POL-W: RS Verdächtiger flüchtet vor der Polizei

Wuppertal (ots)

Gestern, in den frühen Morgenstunden (08.03.2026, 01:50 Uhr) 
versuchte ein zunächst Unbekannter vor der Polizei zu flüchten.

Hinweisgeber meldeten mehrere verdächtige Personen, die sich an der 
Straße "Am Alten Flugplatz" an einem Kleinkraftrad zu schaffen 
machten. Als Polizeibeamte eintrafen flüchteten die Personen. Ein 
Junge (13), der mit einem E-Scooter flüchtete, konnte im Bereich der 
Fichtenstraße angehalten werden, nachdem er mehrere rotlichtzeigende 
Ampeln missachtet hatte. 

Der 13-Jährige trug eine Sturmhaube und führte ein Einhandmesser mit 
sich.

Der E-Scooter verfügte über kein erforderliches Kennzeichen und keine
Versicherung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Nach den Maßnahmen wurde der Junge der Obhut seiner Mutter übergeben.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

