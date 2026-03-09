Polizei Wuppertal

POL-W: RS Verdächtiger flüchtet vor der Polizei

Wuppertal (ots)

Gestern, in den frühen Morgenstunden (08.03.2026, 01:50 Uhr) versuchte ein zunächst Unbekannter vor der Polizei zu flüchten. Hinweisgeber meldeten mehrere verdächtige Personen, die sich an der Straße "Am Alten Flugplatz" an einem Kleinkraftrad zu schaffen machten. Als Polizeibeamte eintrafen flüchteten die Personen. Ein Junge (13), der mit einem E-Scooter flüchtete, konnte im Bereich der Fichtenstraße angehalten werden, nachdem er mehrere rotlichtzeigende Ampeln missachtet hatte. Der 13-Jährige trug eine Sturmhaube und führte ein Einhandmesser mit sich. Der E-Scooter verfügte über kein erforderliches Kennzeichen und keine Versicherung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Nach den Maßnahmen wurde der Junge der Obhut seiner Mutter übergeben.

