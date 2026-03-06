PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Motorradfahrer und Sozius bei Unfall verletzt

Wuppertal (ots)

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Auto erlitten gestern Nachmittag 
(05.03.2026, 16:15 Uhr) zwei Nutzer eines Motorrads Verletzungen.

Der 17-jährige Fahrer einer Yamaha war in Begleitung seines 
18-jährigen Sozius auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung 
Elberfeld unterwegs. Als ein 44-Jähriger mit seinem Seat Ateca vom 
Gelände einer Tankstelle nach links einbog um in Richtung Vohwinkel 
zu fahren, kam es zum Zusammenstoß. In der Folge stürzten die 
Motorradnutzer. 

Der 17-Jährige musste vom Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in 
ein Krankenhaus gebracht werden. Der 18-Jährige zog sich leichte 
Verletzungen zu.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 7.500 
Euro.

Während der Unfallaufnahme musste die Friedrich-Ebert-Straße in 
Richtung Vohwinkel gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren