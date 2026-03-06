Polizei Wuppertal

POL-W: W Motorradfahrer und Sozius bei Unfall verletzt

Wuppertal (ots)

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Auto erlitten gestern Nachmittag (05.03.2026, 16:15 Uhr) zwei Nutzer eines Motorrads Verletzungen. Der 17-jährige Fahrer einer Yamaha war in Begleitung seines 18-jährigen Sozius auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Elberfeld unterwegs. Als ein 44-Jähriger mit seinem Seat Ateca vom Gelände einer Tankstelle nach links einbog um in Richtung Vohwinkel zu fahren, kam es zum Zusammenstoß. In der Folge stürzten die Motorradnutzer. Der 17-Jährige musste vom Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 18-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 7.500 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Vohwinkel gesperrt werden.

