POL-W: W Verkehrskommissariat sucht Zeugen und Hinweisgeber
Wuppertal (ots)
Nach einem Verkehrsunfall in Elberfeld von gestern Morgen (05.03.2026, 07:30 Uhr) sucht das Verkehrskommissariat Zeugen und Hinweisgeber. Bei dem Unfall hatte eine 57-Jährige Verletzungen erlitten. (s. Pressemeldung vom 05.03.2026, "W Unfall in Elberfeld - Eine Frau leicht verletzt" oder unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/6229581) Um die Ermittlungsarbeit zu unterstützen, bittet das Verkehrskommissariat der Polizei Wuppertal Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de
Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W
Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell