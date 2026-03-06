POL-W: W Verkehrskommissariat sucht Zeugen und Hinweisgeber

Wuppertal (ots) - Nachdem es gestern (05.03.2026, 16:15 Uhr) zu einer Unfallflucht kam, sucht das Verkehrskommissariat nach Zeugen. Ein 14-Jähriger fuhr mit seinem Elektroroller auf der Straße Birkenhöhe, als es zu einem Zusammenstoß mit einem Linienbus kam, der sich ihm von hinten näherte. Dabei erlitt der Jugendliche eine Verletzung am Fuß. Der Busfahrer setzte seine Fahrt zur nächsten Haltestelle fort. Dort ...

mehr