PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: W Verkehrskommissariat sucht Zeugen und Hinweisgeber

Wuppertal (ots)

Nach einem Verkehrsunfall in Elberfeld von gestern Morgen 
(05.03.2026, 07:30 Uhr) sucht das Verkehrskommissariat Zeugen und 
Hinweisgeber.

Bei dem Unfall hatte eine 57-Jährige Verletzungen erlitten. 

(s. Pressemeldung vom 05.03.2026, "W Unfall in Elberfeld - Eine Frau 
leicht verletzt"
oder unter folgendem Link:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/6229581)


Um die Ermittlungsarbeit zu unterstützen, bittet das 
Verkehrskommissariat der Polizei Wuppertal Zeugen und Hinweisgeber, 
sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 06.03.2026 – 11:29

    POL-W: W Motorradfahrer und Sozius bei Unfall verletzt

    Wuppertal (ots) - Bei einem Verkehrsunfall mit einem Auto erlitten gestern Nachmittag (05.03.2026, 16:15 Uhr) zwei Nutzer eines Motorrads Verletzungen. Der 17-jährige Fahrer einer Yamaha war in Begleitung seines 18-jährigen Sozius auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Elberfeld unterwegs. Als ein 44-Jähriger mit seinem Seat Ateca vom Gelände einer Tankstelle nach links einbog um in Richtung Vohwinkel zu fahren, ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 10:09

    POL-W: W Unfallflucht in Elberfeld - Polizei sucht Zeugen

    Wuppertal (ots) - Nachdem es gestern (05.03.2026, 16:15 Uhr) zu einer Unfallflucht kam, sucht das Verkehrskommissariat nach Zeugen. Ein 14-Jähriger fuhr mit seinem Elektroroller auf der Straße Birkenhöhe, als es zu einem Zusammenstoß mit einem Linienbus kam, der sich ihm von hinten näherte. Dabei erlitt der Jugendliche eine Verletzung am Fuß. Der Busfahrer setzte seine Fahrt zur nächsten Haltestelle fort. Dort ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren