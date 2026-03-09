PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: SG Mann bei Fahrradsturz schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Am 06.03.2026, gegen 15:00 Uhr, kam es auf der Straße Engelsberger 
Hof zu einem Verkehrsunfall.

Ein 74-jähriger Mann fuhr die Straße Engelsberger Hof in Richtung 
Langhansstraße, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle 
über sein Fahrrad verlor und stürzte. 

Dabei erlitt er schwere Verletzungen.

Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein 
Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

