POL-W: SG Mann bei Fahrradsturz schwer verletzt
Wuppertal (ots)
Am 06.03.2026, gegen 15:00 Uhr, kam es auf der Straße Engelsberger Hof zu einem Verkehrsunfall. Ein 74-jähriger Mann fuhr die Straße Engelsberger Hof in Richtung Langhansstraße, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrrad verlor und stürzte. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.
