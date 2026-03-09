POL-W: SG Mann bei Fahrradsturz schwer verletzt

Wuppertal (ots) - Am 06.03.2026, gegen 22:40 Uhr, kam es auf der Senefelderstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 55-jähriger Elberfelder fuhr die Senefelderstraße bergabwärts in südlicher Richtung, als er die Kontrolle über sein Zweirad verlor und über den Lenker gegen einen geparkten Hyundai i30 stürzte. Dabei erlitt der Mann schwere Verletzungen und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. ...

