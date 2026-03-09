PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Medieneinladung: Polizeipräsidium Wuppertal richtet die Polizeilandesmeisterschaften im Schwimmen und Retten 2026 aus

Wuppertal (ots)

Am Mittwoch, den 11.03.2026, richtet das Polizeipräsidium Wuppertal 
mit Unterstützung des Polizeisportvereins Wuppertal die 
Polizeilandesmeisterschaften im Schwimmen und Retten 2026 aus, 
Austragungsort ist die Schwimmoper (Südstraße 29, 42103 Wuppertal).

Die Begrüßung erfolgt um 09:15 Uhr durch den Polizeipräsidenten 
Markus Röhrl und den Wuppertaler Bürgermeister Rainer Spieker. 
Anschließend - um 09:30 Uhr - beginnen die Wettbewerbe.

An den Start gehen insgesamt 148 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte 
aus ganz Nordrhein-Westfalen, die in 35 unterschiedlichen Wettkämpfen
- sowohl in Einzel- und Staffelwettbewerben klassischer 
Schwimmdisziplinen als auch im Rettungsmehrkampf mit Kleiderschwimmen
in Uniform oder Tauchen - antreten. 

Für das Polizeipräsidium Wuppertal sind allein 21 Schwimmerinnen und 
Schwimmer für diese Landesmeisterschaften gemeldet und haben so die 
Möglichkeit, sich auch für die Deutschen Polizeimeisterschaften im 
Schwimmen und Retten 2026 im Juni in Potsdam zu qualifizieren.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich zur 
Berichterstattung eingeladen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

