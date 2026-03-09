Polizei Wuppertal

POL-W: W Medieneinladung: Polizeipräsidium Wuppertal richtet die Polizeilandesmeisterschaften im Schwimmen und Retten 2026 aus

Wuppertal (ots)

Am Mittwoch, den 11.03.2026, richtet das Polizeipräsidium Wuppertal mit Unterstützung des Polizeisportvereins Wuppertal die Polizeilandesmeisterschaften im Schwimmen und Retten 2026 aus, Austragungsort ist die Schwimmoper (Südstraße 29, 42103 Wuppertal). Die Begrüßung erfolgt um 09:15 Uhr durch den Polizeipräsidenten Markus Röhrl und den Wuppertaler Bürgermeister Rainer Spieker. Anschließend - um 09:30 Uhr - beginnen die Wettbewerbe. An den Start gehen insgesamt 148 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte aus ganz Nordrhein-Westfalen, die in 35 unterschiedlichen Wettkämpfen - sowohl in Einzel- und Staffelwettbewerben klassischer Schwimmdisziplinen als auch im Rettungsmehrkampf mit Kleiderschwimmen in Uniform oder Tauchen - antreten. Für das Polizeipräsidium Wuppertal sind allein 21 Schwimmerinnen und Schwimmer für diese Landesmeisterschaften gemeldet und haben so die Möglichkeit, sich auch für die Deutschen Polizeimeisterschaften im Schwimmen und Retten 2026 im Juni in Potsdam zu qualifizieren. Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich zur Berichterstattung eingeladen.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell