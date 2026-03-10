Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfall mit E-Scooter in Elberfeld

Wuppertal (ots)

Am 10.03.2026, gegen 04:00 Uhr, kam es auf der Friedrich-Ebert-Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem E-Scooter. Eine 48-jährige Frau fuhr mit ihrem E-Scooter die Varresbecker Straße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Im Einmündungsbereich wollte die 48-Jährige rechts in Richtung Westen abbiegen, verlor jedoch aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie stieß in der Folge mit dem VW Crafter eines 43-Jährigen zusammen, der auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Osten unterwegs war. Die E-Scooter-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sie wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei circa 1.000 Euro. Im Rahmen der Berichterstattung zu E-Scootern, sensibilisiert die Polizei regelmäßig mit Hinweisen zu diesem Thema: - Für E-Scooter gelten die gleichen Promillegrenzen wie für Autos. - Bevor Sie losfahren, üben Sie das Anfahren, Bremsen und Balance halten an Orten mit wenig oder keinem Straßenverkehr. - Ein Helm schützt vor schweren Folgen bei einem Unfall und kann so Ihr Leben retten. - E-Scooter dürfen immer nur von einer Person genutzt werden. Als Fahrer oder Fahrerin eines E-Scooters müssen Sie mindestens 14 Jahre alt sein. - Für E-Scooter besteht eine Versicherungspflicht und sie müssen über eine Betriebserlaubnis verfügen. - Achten Sie beim Abstellen darauf, dass niemand behindert wird. Städte und Anbieter informieren über Abstellmöglichkeiten. - Der Gehweg ist tabu. Mit E-Scootern müssen Sie den Radweg benutzen. Ist kein Radweg vorhanden, müssen Sie auf der Fahrbahn fahren. - Wie beim Autofahren heißt es auch auf E-Scootern: Hände weg vom Handy oder Smartphone.

