Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfall mit E-Scooter in Elberfeld

Wuppertal (ots)

Am 10.03.2026, gegen 04:00 Uhr, kam es auf der Friedrich-Ebert-Straße
zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem E-Scooter.

Eine 48-jährige Frau fuhr mit ihrem E-Scooter die Varresbecker Straße
in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Im Einmündungsbereich wollte die 
48-Jährige rechts in Richtung Westen abbiegen, verlor jedoch aus 
bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie 
stieß in der Folge mit dem VW Crafter eines 43-Jährigen zusammen, der
auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Osten unterwegs war.

Die E-Scooter-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sie 
wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. 

Der Sachschaden liegt bei circa 1.000 Euro.

Im Rahmen der Berichterstattung zu E-Scootern, sensibilisiert die 
Polizei regelmäßig mit Hinweisen zu diesem Thema:

- Für E-Scooter gelten die gleichen Promillegrenzen wie für Autos.

- Bevor Sie losfahren, üben Sie das Anfahren, Bremsen und Balance 
halten an Orten mit wenig oder keinem Straßenverkehr.

- Ein Helm schützt vor schweren Folgen bei einem Unfall und kann so 
Ihr Leben retten.

- E-Scooter dürfen immer nur von einer Person genutzt werden. Als 
Fahrer oder Fahrerin eines E-Scooters müssen Sie mindestens 14 Jahre 
alt sein.

- Für E-Scooter besteht eine Versicherungspflicht und sie müssen über
eine Betriebserlaubnis verfügen.

- Achten Sie beim Abstellen darauf, dass niemand behindert wird. 
Städte und Anbieter informieren über Abstellmöglichkeiten.

- Der Gehweg ist tabu. Mit E-Scootern müssen Sie den Radweg benutzen.
Ist kein Radweg vorhanden, müssen Sie auf der Fahrbahn fahren.

- Wie beim Autofahren heißt es auch auf E-Scootern: Hände weg vom 
Handy oder Smartphone.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

  • 09.03.2026 – 15:22

    POL-W: RS Verkehrskontrollen in Remscheid am Wochenende

    Wuppertal (ots) - Am vergangenen Wochenende führte die Polizei in Remscheid großangelegte Verkehrskontrollen durch. Am Samstag (07.03.2026) und am Sonntag (08.03.2026) kontrollierten die Beamtinnen und Beamten insgesamt 450 Fahrzeuge und deren Nutzer. Bei den Kontrollstellen im Bereich Bergisch Born und der Lenneper Straße fielen 50 Personen auf, die nicht angeschnallt waren und ein Verwarnungsgeld bezahlen mussten. ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 13:16

    POL-W: SG Mann bei Fahrradsturz schwer verletzt

    Wuppertal (ots) - Am 06.03.2026, gegen 15:00 Uhr, kam es auf der Straße Engelsberger Hof zu einem Verkehrsunfall. Ein 74-jähriger Mann fuhr die Straße Engelsberger Hof in Richtung Langhansstraße, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrrad verlor und stürzte. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Rückfragen ...

    mehr
