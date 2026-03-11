PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: SG Einladung zur Bürgersprechstunde in Solingen

Wuppertal (ots)

Am kommenden Dienstag (17.03.2026) laden der Kommunale Ordnungsdienst
der Stadt Solingen und die Polizei zu einer Bürgersprechstunden ein.

Im Zeitraum von 11:30 Uhr bis 13:00 Uhr stehen wir ihnen für Fragen 
zum Thema Sicherheit zur Verfügung.

Die Bürgersprechstunde findet während des regulären Marktbetriebs auf
dem Platz "Am Neumarkt" statt.

Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen mit uns ins 
Gespräch zu kommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal

