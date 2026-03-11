POL-W: SG Einladung zur Bürgersprechstunde in Solingen
Wuppertal (ots)
Am kommenden Dienstag (17.03.2026) laden der Kommunale Ordnungsdienst der Stadt Solingen und die Polizei zu einer Bürgersprechstunden ein. Im Zeitraum von 11:30 Uhr bis 13:00 Uhr stehen wir ihnen für Fragen zum Thema Sicherheit zur Verfügung. Die Bürgersprechstunde findet während des regulären Marktbetriebs auf dem Platz "Am Neumarkt" statt. Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen mit uns ins Gespräch zu kommen.
