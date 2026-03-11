POL-W: SG Einladung zur Bürgersprechstunde in Solingen

Wuppertal (ots) - Wuppertal- Am 09.03.2026, gegen 19:40 Uhr, kam es auf der L 74 in Cronenberg zu einem Motorradunfall. Ein 23-jähriger Mann war am Abend mit einer CFMoto auf der L74 in Fahrtrichtung Solingen-Müngsten unterwegs. Im Bereich einer Linkskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei zog sich der 23-Jährige leichte Verletzungen zu und wurde durch ...

