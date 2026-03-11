PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Radfahrtraining Jugendverkehrsschule - Save the Date

Wuppertal (ots)

Auch in den Osterferien 2026 bietet die Polizei Radfahrtrainings in 
der Jugendverkehrsschule in Vohwinkel an.

Um die Koordination und den sicheren Umgang mit Fahrrad und Pedelec 
zu trainieren, werden an vier Tagen die Trainingsmöglichkeiten für 
alle Altersklassen bereitgestellt.

Auch die ganz Kleinen sind mit dem Fahrrad oder Laufrad herzlich 
willkommen.

An folgenden Terminen finden die Veranstaltungen in der 
Jugendverkehrsschule, Ehrenhainstraße 110 in Wuppertal-Vohwinkel 
statt: 

Dienstag, 31.03.2026 

Donnerstag, 02.04.2026 

Dienstag, 07.04.2026 

Donnerstag, 09.04.2026 

jeweils in den Zeiten von: 

10:00 Uhr bis 11:00 Uhr 

11:00 Uhr bis 12:00 Uhr 

12:00 Uhr bis 13:00 Uhr

Teilnahmevoraussetzungen sind ein eigenes Fahrrad/Laufrad, ein 
passender Fahrradhelm und für Kinder zusätzlich ein/e 
Erziehungsberechtigte/r. 

Aus organisatorischen Gründen sind Anmeldungen unter dieser E-Mail 
erforderlich: 
 
Verkehrsunfallpraevention.Wuppertal@polizei.nrw.de

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

