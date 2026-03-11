Polizei Wuppertal

POL-W: W Radfahrtraining Jugendverkehrsschule - Save the Date

Wuppertal (ots)

Auch in den Osterferien 2026 bietet die Polizei Radfahrtrainings in der Jugendverkehrsschule in Vohwinkel an. Um die Koordination und den sicheren Umgang mit Fahrrad und Pedelec zu trainieren, werden an vier Tagen die Trainingsmöglichkeiten für alle Altersklassen bereitgestellt. Auch die ganz Kleinen sind mit dem Fahrrad oder Laufrad herzlich willkommen. An folgenden Terminen finden die Veranstaltungen in der Jugendverkehrsschule, Ehrenhainstraße 110 in Wuppertal-Vohwinkel statt: Dienstag, 31.03.2026 Donnerstag, 02.04.2026 Dienstag, 07.04.2026 Donnerstag, 09.04.2026 jeweils in den Zeiten von: 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr Teilnahmevoraussetzungen sind ein eigenes Fahrrad/Laufrad, ein passender Fahrradhelm und für Kinder zusätzlich ein/e Erziehungsberechtigte/r. Aus organisatorischen Gründen sind Anmeldungen unter dieser E-Mail erforderlich: Verkehrsunfallpraevention.Wuppertal@polizei.nrw.de

