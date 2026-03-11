Polizei Wuppertal

POL-W: W Raser gefährdet Fußgänger - Verkehrskommissariat sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (10.03.2026, 15:55 Uhr) fiel ein Autofahrer durch seine rücksichtslose und gefährliche Fahrweise auf. Die Polizei sucht nach Zeugen, Hinweisgebern und möglichen Geschädigten. Eine Streifenwagenbesatzung bemerkte einen älteren VW Bus, dessen Fahrer offensichtlich nicht angeschnallt war. Bei dem Versuch, den Fahrer anzuhalten, beschleunigte er sein Fahrzeug auf der Blankstraße und setzte seine Fahrt mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in die Südstadt fort. An der Kluser Höhe konnte der VW entgegen der Fahrtrichtung geparkt festgestellt werden. Dem Fahrzeugführer gelang es, über einen Abhang wegzulaufen. Auf seiner Flucht mit dem Fahrzeug hatte er zumindest eine Fußgängerin (61) gefährdet, die zusammen mit ihrem körperlich eingeschränkten Hund zur Seite springen musste. Der zu Fuß flüchtige Raser hat dunkle Haare und einen dunklen Bart. Er war mit einem dunkelgrauen Oberteil, einem hellgrauen Sakko und einer schwarzen Stoffhose bekleidet. Die Polizei bittet Zeugen, Hinweisgeber und mögliche Geschädigte, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

