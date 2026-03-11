PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: W Raser gefährdet Fußgänger - Verkehrskommissariat sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (10.03.2026, 15:55 Uhr) fiel ein Autofahrer durch 
seine rücksichtslose und gefährliche Fahrweise auf. Die Polizei sucht
nach Zeugen, Hinweisgebern und möglichen Geschädigten.

Eine Streifenwagenbesatzung bemerkte einen älteren VW Bus, dessen 
Fahrer offensichtlich nicht angeschnallt war.
Bei dem Versuch, den Fahrer anzuhalten, beschleunigte er sein 
Fahrzeug auf der Blankstraße und setzte seine Fahrt mit deutlich 
überhöhter Geschwindigkeit in die Südstadt fort. An der Kluser Höhe 
konnte der VW entgegen der Fahrtrichtung geparkt festgestellt werden.
Dem Fahrzeugführer gelang es, über einen Abhang wegzulaufen.

Auf seiner Flucht mit dem Fahrzeug hatte er zumindest eine 
Fußgängerin (61) gefährdet, die zusammen mit ihrem körperlich 
eingeschränkten Hund zur Seite springen musste.

Der zu Fuß flüchtige Raser hat dunkle Haare und einen dunklen Bart. 
Er war mit einem dunkelgrauen Oberteil, einem hellgrauen Sakko und 
einer schwarzen Stoffhose bekleidet.

Die Polizei bittet Zeugen, Hinweisgeber und mögliche Geschädigte, 
sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 11.03.2026 – 11:40

    POL-W: SG Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

    Wuppertal (ots) - Am Sonntag (08.03.2026, gegen 00:10 Uhr), ereignete sich auf der Solinger Straße in Höhe der Eschbachstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Kind leichte Verletzungen (10) erlitt. Als die 10-Jährige zusammen mit ihrer Schwester die Müngstener Straße in Richtung Schlossbergstraße überquerte, kam es auf der Fahrbahn zum Zusammenstoß mit einem Pkw. Danach stiegen sowohl Fahrerin als auch Beifahrerin ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 11:27

    POL-W: SG Einladung zur Bürgersprechstunde in Solingen

    Wuppertal (ots) - Am kommenden Dienstag (17.03.2026) laden der Kommunale Ordnungsdienst der Stadt Solingen und die Polizei zu einer Bürgersprechstunden ein. Im Zeitraum von 11:30 Uhr bis 13:00 Uhr stehen wir ihnen für Fragen zum Thema Sicherheit zur Verfügung. Die Bürgersprechstunde findet während des regulären Marktbetriebs auf dem Platz "Am Neumarkt" statt. Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 12:55

    POL-W: W Alleinunfall mit Motorrad - 23-Jähriger verletzt

    Wuppertal (ots) - Wuppertal- Am 09.03.2026, gegen 19:40 Uhr, kam es auf der L 74 in Cronenberg zu einem Motorradunfall. Ein 23-jähriger Mann war am Abend mit einer CFMoto auf der L74 in Fahrtrichtung Solingen-Müngsten unterwegs. Im Bereich einer Linkskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei zog sich der 23-Jährige leichte Verletzungen zu und wurde durch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren