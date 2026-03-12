PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: Polizei sucht Zeugen - Unfall zwischen Fahrrad und E-Scooter auf der Nordbahntrasse - Zwei Verletzte

Wuppertal (ots)

Am Sonntag, den 08.03.2026, kam es auf der Nordbahntrasse (Höhe August-Mittelsten-Scheid-Straße 14) zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer (27) und einem E-Scooterfahrer (11), in dessen Folge beide Verletzungen erlitten.

Gegen 14:45 Uhr beabsichtigte ein 11-jähriger Fahrer eines E-Scooters eine in gleicher Richtung fahrende bislang unbekannten Fahrradfahrerin zu überholen. Hierzu scherte er nach links aus. Ein nachfolgender Radfahrer konnte nicht mehr ausweichen und es kam zum Zusammenstoß der beiden Zweiradfahrer. Bei dem folgenden Sturz erlitt der 11-Jährige leichte, der 27-Jährige schwere Verletzungen. Er musste vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das Verkehrskommissariat sucht dringend nach der unbekannten Radfahrerin sowie Zeuginnen und Zeugen des Unfalls. Mögliche Hinweisgeber können sich unter der Rufnummer 0202 284 0 mit der Polizei in Verbindung setzen.

Im Rahmen der Berichterstattung zu E-Scootern, sensibilisiert die Polizei regelmäßig mit Hinweisen zu diesem Thema:

   - Für E-Scooter gelten die gleichen Promillegrenzen wie für Autos.
   - Bevor Sie losfahren, üben Sie das Anfahren, Bremsen und Balance 
     halten an Orten mit wenig oder keinem Straßenverkehr.
   - Ein Helm schützt vor schweren Folgen bei einem Unfall und kann 
     so Ihr Leben retten.
   - E-Scooter dürfen immer nur von einer Person genutzt werden. Als 
     Fahrer oder Fahrerin eines E-Scooters müssen Sie mindestens 14 
     Jahre alt sein.
   - Für E-Scooter besteht eine Versicherungspflicht und sie müssen 
     über eine Betriebserlaubnis verfügen.
   - Achten Sie beim Abstellen darauf, dass niemand behindert wird. 
     Städte und Anbieter informieren über Abstellmöglichkeiten.
   - Der Gehweg ist tabu. Mit E-Scootern müssen Sie den Radweg 
     benutzen. Ist kein Radweg vorhanden, müssen Sie auf der Fahrbahn
     fahren.
   - Wie beim Autofahren heißt es auch auf E-Scootern: Hände weg vom 
     Handy oder Smartphone.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal

