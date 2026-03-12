Polizei Wuppertal

POL-W: Polizei sucht Zeugen - Unfall zwischen Fahrrad und E-Scooter auf der Nordbahntrasse - Zwei Verletzte

Wuppertal (ots)

Am Sonntag, den 08.03.2026, kam es auf der Nordbahntrasse (Höhe August-Mittelsten-Scheid-Straße 14) zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer (27) und einem E-Scooterfahrer (11), in dessen Folge beide Verletzungen erlitten.

Gegen 14:45 Uhr beabsichtigte ein 11-jähriger Fahrer eines E-Scooters eine in gleicher Richtung fahrende bislang unbekannten Fahrradfahrerin zu überholen. Hierzu scherte er nach links aus. Ein nachfolgender Radfahrer konnte nicht mehr ausweichen und es kam zum Zusammenstoß der beiden Zweiradfahrer. Bei dem folgenden Sturz erlitt der 11-Jährige leichte, der 27-Jährige schwere Verletzungen. Er musste vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das Verkehrskommissariat sucht dringend nach der unbekannten Radfahrerin sowie Zeuginnen und Zeugen des Unfalls. Mögliche Hinweisgeber können sich unter der Rufnummer 0202 284 0 mit der Polizei in Verbindung setzen.

Im Rahmen der Berichterstattung zu E-Scootern, sensibilisiert die Polizei regelmäßig mit Hinweisen zu diesem Thema:

- Für E-Scooter gelten die gleichen Promillegrenzen wie für Autos. - Bevor Sie losfahren, üben Sie das Anfahren, Bremsen und Balance halten an Orten mit wenig oder keinem Straßenverkehr. - Ein Helm schützt vor schweren Folgen bei einem Unfall und kann so Ihr Leben retten. - E-Scooter dürfen immer nur von einer Person genutzt werden. Als Fahrer oder Fahrerin eines E-Scooters müssen Sie mindestens 14 Jahre alt sein. - Für E-Scooter besteht eine Versicherungspflicht und sie müssen über eine Betriebserlaubnis verfügen. - Achten Sie beim Abstellen darauf, dass niemand behindert wird. Städte und Anbieter informieren über Abstellmöglichkeiten. - Der Gehweg ist tabu. Mit E-Scootern müssen Sie den Radweg benutzen. Ist kein Radweg vorhanden, müssen Sie auf der Fahrbahn fahren. - Wie beim Autofahren heißt es auch auf E-Scootern: Hände weg vom Handy oder Smartphone.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell