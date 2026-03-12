Polizei Wuppertal

POL-W: RS 9-jähriges Kind von Transporter erfasst und schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Am heutigen Morgen, 12.03.2026, erfasste der Fahrer eines Transporters einen 9-jährigen Fußgänger an der Kreuzung Hastener Straße Ecke Büchelstraße und verletzte ihn dabei schwer.

Gegen 07:20 Uhr, befuhr der 35-jährige Fahrer eines VW-Crafters die Hastener Straße in Richtung Morsbachtal. Auf Höhe der Kreuzung Hastener Straße / Edelhoffstraße und Büchelstraße fuhr er nach derzeitigem Erkenntnisstand in den Kreuzungsbereich ein, musste aber verkehrsbedingt anhalten. Als er wieder anfuhr, überquerte vor ihm der 9-jährige Fußgänger die Hastener Straße, an der dafür vorgesehenen Ampel.

Beim anschließenden Zusammenstoß erlitt der Junge schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Unfallaufnahme wurde unterstützt von einem Verkehrsunfallteam der Polizei. Der Kreuzungsbereich musste zur Aufnahme temporär gesperrt werden.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell