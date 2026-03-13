PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg-Anholt - Unfallflucht begangen

Isselburg (ots)

Unfallort: Isselburg-Anholt, Hohe Straße;

Unfallzeit: zwischen 12.03.2026, 17.00 Uhr, und 13.03.2026, 07.00 Uhr;

Einen schwarzen Mini One angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Isselburg-Anholt. Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen stand das Auto an der Hohen Straße am rechten Fahrbahnrand. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug vorne links am Stoßfänger und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Bocholt unter der Telefon-Nr. (02871) 2990. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

