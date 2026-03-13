POL-BOR: Isselburg-Anholt - Unfallflucht begangen
Isselburg (ots)
Unfallort: Isselburg-Anholt, Hohe Straße;
Unfallzeit: zwischen 12.03.2026, 17.00 Uhr, und 13.03.2026, 07.00 Uhr;
Einen schwarzen Mini One angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Isselburg-Anholt. Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen stand das Auto an der Hohen Straße am rechten Fahrbahnrand. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug vorne links am Stoßfänger und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Bocholt unter der Telefon-Nr. (02871) 2990. (sb)
