POL-BOR: Isselburg-Anholt - Unfallflucht begangen

Kreis Borken (ots) - Ab dem 15. März 2026 beginnt in diesem Jahr wieder die Motorradsaison. Zahlreiche Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer nutzen die ersten sonnigen Tage, um ihre Maschinen aus der Winterpause zu holen. Damit nimmt auch das Unfallrisiko im Straßenverkehr wieder zu. Motorradfahrende zählen aufgrund der fehlenden Knautschzone zu den besonders gefährdeten Verkehrsteilnehmenden. Bereits kleine ...

mehr