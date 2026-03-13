PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Groß-Reken - Aufmerksamer Zeuge meldet verdächtige Person - Polizei kann Entwarnung geben

Reken (ots)

Tatort: Groß-Reken, Buchenstraße;

Tatzeit: 12.03.2026, 11.05 Uhr;

Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizei am Donnerstagmorgen gegen 11.05 Uhr eine verdächtige Person an der Buchenstraße in Groß-Reken. Nach Angaben des Melders sei ein Mann über den Gartenzaun geklettert und habe anschließend durch ein Fenster des Wohnhauses geschaut. Er konnte eine detaillierte Personenbeschreibung abgeben. Mehrere Einsatzkräfte begaben sich umgehend zur genannten Anschrift. Parallel dazu wurde über die Leitstelle ein Polizeihubschrauber zur Unterstützung angefordert. Die Einsatzkräfte umstellten das Haus, da sich der Mann sich zu diesem Zeitpunkt bereits im Gebäude befand. Als er die Beamten bemerkte, kam er freiwillig aus dem Haus in den Garten. Die anschließenden Ermittlungen ergaben, dass es sich um eine berechtigte Person handelte. Hinweise auf einen Einbruch lagen nicht vor. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass aufmerksame Bürger einen wichtigen Beitrag zur Verhinderung von Straftaten leisten können. Verdächtige Beobachtungen sollten, so wie im hier beschriebenen Fall, umgehend der Polizei unter der 110 oder bei jeder Polizeidienststelle gemeldet werden. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

