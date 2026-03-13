Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Bilanz der Verkehrskontrolle im Rahmen der Pressekonferenz zur Darstellung der Unfallstatistik

Kreis Borken (ots)

Im Rahmen der Vorstellung der Verkehrsunfallstatistik 2025 führte der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Borken am Donnerstag eine groß angelegte Verkehrskontrolle an der B70 im Bereich Wieschkenbach in Borken durch. Unterstützt wurden die Kräfte durch den Diensthundeführer.

Insgesamt kontrollierten die Einsatzkräfte 106 Fahrzeugführende. Dabei stellten sie 70 Geschwindigkeitsverstöße fest. Zwei Verkehrsteilnehmende nutzen während der Fahrt verbotswidrig ein Mobiltelefon. Zudem wurde ein Kind ohne entsprechende Sicherung im Fahrzeug transportiert. Weiterhin stellten die Beamten einen Abbiegeverstoß sowie zwei Verstöße gegen die Ladungssicherung fest.

Bei drei Fahrzeugführenden bestand der Verdacht auf Drogenkonsum; ihnen wurde vor Ort durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Ein Fahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Besonders auffällig war die Kontrolle eines 40-Tonners. Der Fahrer verfügte über keine gültige Fahrerlaubnis, hatte jedoch dennoch regelmäßig Lkw geführt. Zudem stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell