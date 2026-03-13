POL-BOR: Rhede-Krommert - Hochwertige GPS-Geräte entwendet
Rhede (ots)
Tatort: Rhede-Krommert, Linnhöwel / Lange Stegge;
Tatzeit: zwischen 11.03.2026 18.30 Uhr und 12.03.2026, 15.00 Uhr;
Bislang unbekannte Täter entwendeten in Rhede-Krommert drei hochwertige GPS-Tracker. Zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag suchten die Unbekannten jeweils das Gelände an den Straßen Lange Stegge sowie Linnhöwel auf und demontierten die an den Traktoren angebrachten Sensoren. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (sb)
