PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede-Krommert - Hochwertige GPS-Geräte entwendet

Rhede (ots)

Tatort: Rhede-Krommert, Linnhöwel / Lange Stegge;

Tatzeit: zwischen 11.03.2026 18.30 Uhr und 12.03.2026, 15.00 Uhr;

Bislang unbekannte Täter entwendeten in Rhede-Krommert drei hochwertige GPS-Tracker. Zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag suchten die Unbekannten jeweils das Gelände an den Straßen Lange Stegge sowie Linnhöwel auf und demontierten die an den Traktoren angebrachten Sensoren. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 13.03.2026 – 10:07

    POL-BOR: Raesfeld - Unfallflucht begangen

    Raesfeld (ots) - Unfallort: Raesfeld, Roringskamp; Unfallzeit: zwischen 06.03.2026, 19.00 Uhr, und 09.03.2026, 10.00 Uhr; Einen Mercedes Sprinter angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Raesfeld. Zwischen Freitagabend und Montagmorgen stand das Fahrzeug an der Straße Roringskamp. Der Flüchtige beschädigte den Transporter an der Beifahrerseite und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten ...

    mehr
  • 13.03.2026 – 10:06

    POL-BOR: Ahaus - Wohnmobil beschädigt und davongefahren

    Ahaus (ots) - Unfallort: Ahaus, Coesfelder Straße; Unfallzeit: 12.03.2026, zwischen 16.30 Uhr und 17.15 Uhr; Ein Wohnmobil der Marke Bürstner GmbH angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Ahaus. Donnerstagnachmittag stand das Fahrzeug zwischen 16.30 Uhr und 17.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Coesfelder Straße. Der Flüchtige beschädigte es entlang der Beifahrerseite und entfernte ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 14:55

    POL-BOR: Rhede - Unfallflucht begangen

    Rhede (ots) - Unfallort: Rhede, Kocksgasse; Unfallzeit: 11.03.2026, 15.20 Uhr; Einen grünen Skoda Yeti angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Rhede. Mittwochnachmittag parkte das Auto im Bereich einer Tiefgarage an der Straße Kocksgasse. Der Unbekannte beschädigte das Fahrzeug vorne links am Stoßfänger und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Zeugen werden gebeten, sich an ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren