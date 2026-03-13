POL-BOR: Raesfeld - Unfallflucht begangen
Raesfeld (ots)
Unfallort: Raesfeld, Roringskamp;
Unfallzeit: zwischen 06.03.2026, 19.00 Uhr, und 09.03.2026, 10.00 Uhr;
Einen Mercedes Sprinter angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Raesfeld. Zwischen Freitagabend und Montagmorgen stand das Fahrzeug an der Straße Roringskamp. Der Flüchtige beschädigte den Transporter an der Beifahrerseite und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Die Polizei erbittet Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (sb)
