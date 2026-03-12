PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Kabel einer Ladesäule entwendet

Gronau (ots)

Tatort: Gronau-Epe, Ahauser Straße;

Tatzeit: zwischen 10.03.2026, 17.00 Uhr und 11.03.2026, 17.00 Uhr;

Die Kabel einer Pkw-Ladesäule entwendet haben bislang unbekannte Täter an der Ahauser Straße in Gronau-Epe. Zwischen Dienstag- und Mittwochnachmittag machten sich die Unbekannten gewaltsam an der Säule zu schaffen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

