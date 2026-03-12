POL-BOR: Gronau-Epe - Kabel einer Ladesäule entwendet
Gronau (ots)
Tatort: Gronau-Epe, Ahauser Straße;
Tatzeit: zwischen 10.03.2026, 17.00 Uhr und 11.03.2026, 17.00 Uhr;
Die Kabel einer Pkw-Ladesäule entwendet haben bislang unbekannte Täter an der Ahauser Straße in Gronau-Epe. Zwischen Dienstag- und Mittwochnachmittag machten sich die Unbekannten gewaltsam an der Säule zu schaffen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (sb)
