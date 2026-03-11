Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Taschendiebe in der Innenstadt unterwegs: Polizei sucht Zeugen und gibt Präventionstipps

Bocholt (ots)

In Bocholt ist es am Dienstag zu mehreren Taschendiebstählen gekommen. Insgesamt wurden der Polizei sechs Fälle gemeldet, bei denen Unbekannte Geldbörsen aus Taschen entwendeten. Die Taten ereigneten sich nach bisherigen Erkenntnissen überwiegend im Bereich der Bocholter Innenstadt sowie in Geschäften. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

In einem Fall hielt sich eine Geschädigte zuvor in einer Apotheke sowie in einem Schuhgeschäft in der Innenstadt auf. Später bemerkte sie, dass der Reißverschluss ihrer Handtasche geöffnet war. Ihr Portemonnaie war verschwunden. Hinweise auf verdächtige Personen ergaben sich zunächst nicht. Eine weitere Geschädigte stellte den Diebstahl ihrer roten Geldbörse erst später fest. Sie hatte ihre Handtasche während ihres Aufenthalts in der Innenstadt am Körper getragen. In der Geldbörse befanden sich Bargeld sowie eine Debitkarte. Zu einem weiteren Taschendiebstahl kam es am Nachmittag in einem Bekleidungsgeschäft an der Roonstraße. Dort wurde eine Kundin im Eingangsbereich von einer unbekannten Frau bedrängt. Erst später bemerkte sie, dass ihre Umhängetasche geöffnet worden war und ihre Geldbörse mit Ausweisdokumenten, Bankkarte und Bargeld fehlte. In einem weiteren Fall berichtete eine Geschädigte, zwei verdächtige Frauen in ihrer Nähe bemerkt zu haben. Diese werden wie folgt beschrieben: Eine der Frauen war etwa 45 bis 50 Jahre alt, circa 1,70 m groß mit schwarzen Haaren und normaler Statur. Sie trug schwarze Kleidung und eine schwarze Kopfbedeckung. Die zweite Frau war etwas jünger und ebenfalls etwa 1,70 m groß mit normaler Statur. Wer am Dienstagnachmittag verdächtige Beobachtungen in der Bocholter Innenstadt oder im Bereich der Roonstraße gemacht hat oder Hinweise zu den beschriebenen Personen geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat in Bocholt, Tel. (02871) 2990 zu melden. Die Polizei geht davon aus, dass Taschendiebe gezielt Situationen nutzen, in denen Menschen abgelenkt sind - etwa beim Einkaufen oder Bezahlen.

Präventionstipps der Polizei gegen Taschendiebstahl: Tragen Sie Geldbörsen, Smartphones und andere Wertgegenstände möglichst nah am Körper, am besten in verschlossenen Innentaschen. Nutzen Sie Handtaschen mit Reißverschluss und tragen Sie diese mit der Verschlussseite zum Körper. Lassen Sie Taschen oder Rucksäcke in Geschäften oder beim Bezahlen niemals unbeaufsichtigt. Seien Sie besonders aufmerksam, wenn Sie angerempelt, bedrängt oder abgelenkt werden. Bewahren Sie PIN und Bankkarte niemals gemeinsam auf. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell