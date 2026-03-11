PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek-Nienborg - Einbruch in Lagerhalle

Heek (ots)

Tatort: Heek-Nienborg, Dinkelweg;

Tatzeit: zwischen 09.03.2026, 03.50 Uhr 10.03.2026, 15.00 Uhr;

Bislang unbekannte Täter drangen zwischen Montagmorgen und Dienstagnachmittag in eine Lagerhalle an der Straße Dinkelweg in Heek-Nienborg ein. Die Einbrecher öffneten gewaltsam ein Schloss und gelangten so in das Innere der Halle. Entwendet wurden diverse Arbeitsgeräte. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 11.03.2026 – 11:30

    POL-BOR: Gronau - In zwei Pkw eingebrochen

    Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Kurzer Weg; Tatzeit: zwischen 09.03.2026, 22.00 Uhr und 10.03.2026, 07.40 Uhr; In einen Opel Grandland und in einen VW 3BG eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in Gronau. Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen parkten die Autos an der Straße Kurzer Weg. Die Einbrecher öffneten gewaltsam die Fenster der Autos und gelangten so in das Innere. Sie machten keine Beute. Die Polizei sucht ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 11:29

    POL-BOR: Gronau - Werkzeuge aus Transporter entwendet

    Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Bachstraße; Tatzeit: 10.03.2026, 23.00 Uhr; Zwei bislang unbekannter Täter brachen in der Nacht zu Dienstag gewaltsam in einen Transporter Renault Master an der Bachstraße in Gronau ein. Aus dem Inneren entwendeten sie Werkzeuge. Ein aufmerksamer Zeuge wurde gegen 23.00 Uhr durch verdächtige Geräusche auf die Tat aufmerksam. Als er gemeinsam mit einem weiteren Zeugen zu dem Transporter ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 11:28

    POL-BOR: Gronau - Unfallflucht begangen

    Gronau (ots) - Unfallort: Gronau, Poststraße; Unfallzeit: zwischen 05.03.2026, 22.00 Uhr und 09.03.2026, 17.00 Uhr; Einen schwarzen BMW angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Gronau. Zwischen Donnerstagabend und Montagnachmittag stand das Fahrzeug an der Poststraße. Der Verursacher beschädigte das Auto längst der Beifahrerseite und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren