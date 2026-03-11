POL-BOR: Heek-Nienborg - Einbruch in Lagerhalle
Heek (ots)
Tatort: Heek-Nienborg, Dinkelweg;
Tatzeit: zwischen 09.03.2026, 03.50 Uhr 10.03.2026, 15.00 Uhr;
Bislang unbekannte Täter drangen zwischen Montagmorgen und Dienstagnachmittag in eine Lagerhalle an der Straße Dinkelweg in Heek-Nienborg ein. Die Einbrecher öffneten gewaltsam ein Schloss und gelangten so in das Innere der Halle. Entwendet wurden diverse Arbeitsgeräte. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
