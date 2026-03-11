Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Fußgänger bei Zusammenstoß mit Mofa leicht verletzt

Stadtlohn (ots)

Unfallort: Stadtlohn, Düwing Dyk;

Unfallzeit: 10.03.2026, 15.05 Uhr;

Ein bislang unbekannter Mofafahrer hat am Dienstagnachmittag in Stadtlohn auf dem Düwing Dyk einen Fußgänger leicht verletzt und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt. Der Geschädigten war fußläufig gegen 15.05 Uhr auf dem Düwing Dyk in Höhe Almsick unterwegs, als ihm auf dem Radweg ein Mofa entgegenkam. Nachdem er den Fahrer angesprochen hatte, fuhr dieser in Richtung Stadtlohn davon. Dabei überrollte er dessen Fuß und verletzte den Fußgänger leicht. Der Mofafahrer entfernte sich anschließend, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: etwa 20 bis 22 Jahre alt. Er trug einen Helm in den Farben Rot und Silber und sprach akzentfrei Deutsch. Es besteht die Möglichkeit, dass er den Unfall nicht bemerkt hat. Der Fahrer sowie mögliche Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 zu melden. (sb) #

