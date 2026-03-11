PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Fußgänger bei Zusammenstoß mit Mofa leicht verletzt

Stadtlohn (ots)

Unfallort: Stadtlohn, Düwing Dyk;

Unfallzeit: 10.03.2026, 15.05 Uhr;

Ein bislang unbekannter Mofafahrer hat am Dienstagnachmittag in Stadtlohn auf dem Düwing Dyk einen Fußgänger leicht verletzt und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt. Der Geschädigten war fußläufig gegen 15.05 Uhr auf dem Düwing Dyk in Höhe Almsick unterwegs, als ihm auf dem Radweg ein Mofa entgegenkam. Nachdem er den Fahrer angesprochen hatte, fuhr dieser in Richtung Stadtlohn davon. Dabei überrollte er dessen Fuß und verletzte den Fußgänger leicht. Der Mofafahrer entfernte sich anschließend, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: etwa 20 bis 22 Jahre alt. Er trug einen Helm in den Farben Rot und Silber und sprach akzentfrei Deutsch. Es besteht die Möglichkeit, dass er den Unfall nicht bemerkt hat. Der Fahrer sowie mögliche Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 zu melden. (sb) #

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 11.03.2026 – 11:31

    POL-BOR: Heek-Nienborg - Einbruch in Lagerhalle

    Heek (ots) - Tatort: Heek-Nienborg, Dinkelweg; Tatzeit: zwischen 09.03.2026, 03.50 Uhr 10.03.2026, 15.00 Uhr; Bislang unbekannte Täter drangen zwischen Montagmorgen und Dienstagnachmittag in eine Lagerhalle an der Straße Dinkelweg in Heek-Nienborg ein. Die Einbrecher öffneten gewaltsam ein Schloss und gelangten so in das Innere der Halle. Entwendet wurden diverse Arbeitsgeräte. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 11:30

    POL-BOR: Gronau - In zwei Pkw eingebrochen

    Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Kurzer Weg; Tatzeit: zwischen 09.03.2026, 22.00 Uhr und 10.03.2026, 07.40 Uhr; In einen Opel Grandland und in einen VW 3BG eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in Gronau. Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen parkten die Autos an der Straße Kurzer Weg. Die Einbrecher öffneten gewaltsam die Fenster der Autos und gelangten so in das Innere. Sie machten keine Beute. Die Polizei sucht ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 11:29

    POL-BOR: Gronau - Werkzeuge aus Transporter entwendet

    Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Bachstraße; Tatzeit: 10.03.2026, 23.00 Uhr; Zwei bislang unbekannter Täter brachen in der Nacht zu Dienstag gewaltsam in einen Transporter Renault Master an der Bachstraße in Gronau ein. Aus dem Inneren entwendeten sie Werkzeuge. Ein aufmerksamer Zeuge wurde gegen 23.00 Uhr durch verdächtige Geräusche auf die Tat aufmerksam. Als er gemeinsam mit einem weiteren Zeugen zu dem Transporter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren