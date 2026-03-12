PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Gemen - Einbruch in Einfamilienhaus

Borken (ots)

Tatort: Borken-Gemen, Leharstraße;

Tatzeit: 12.03.2026, zwischen 00.30 Uhr und 07.30 Uhr;

In ein Einfamilienhaus eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Leharstraße in Borken-Gemen. Donnerstagnacht, zwischen 00.30 Uhr und 07.30 Uhr, verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zum Inneren des Hauses. Dort durchwühlten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Arbeitsgeräte und Werkzeuge. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

