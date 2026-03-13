Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Wohnmobil beschädigt und davongefahren

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Coesfelder Straße;

Unfallzeit: 12.03.2026, zwischen 16.30 Uhr und 17.15 Uhr;

Ein Wohnmobil der Marke Bürstner GmbH angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Ahaus. Donnerstagnachmittag stand das Fahrzeug zwischen 16.30 Uhr und 17.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Coesfelder Straße. Der Flüchtige beschädigte es entlang der Beifahrerseite und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell