Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Kind auf Schulhof aus Zwangslage befreit

Herdecke (ots)

Die Feuerwehr Herdecke musste am Donnerstagnachmittag ein sechsjähriges Mädchen aus einer bedrohlichen Zwangslage auf dem Gelände der Schraberg-Grundschule Herdecke befreien.

Gegen 13:29 Uhr kam es auf dem Sportplatz der Schule zu einem Zwischenfall. Das Mädchen war mit dem Fuß zwischen einem Fußballtor und einem Metallzaun geraten und konnte sich nicht mehr selbstständig befreien. Der Fuß steckte im engen Metallzaun fest, schwoll an und bereitete dem Kind Schmerzen.

Eine herbeigerufene Lehrerin, die über eine Ausbildung als Rettungssanitäterin verfügt, erkannte die Lage, reagierte umsichtig und setzte den Notruf ab. Daraufhin wurden Feuerwehr und Rettungsdienst alarmiert.

Für die Einsatzkräfte gestaltete sich die Befreiung als anspruchsvoll, da nur sehr wenig Platz zwischen dem Fußballtor und dem Zaun zur Verfügung stand. Die Feuerwehr beruhigte zunächst das Mädchen sowie den anwesenden Vater und bereitete anschließend die technische Rettung vor. Mit einem Akku-Spreizer konnte der Metallzaun schließlich vorsichtig auseinander gedrückt werden, sodass der Fuß des Kindes schonend befreit werden konnte.

Der eintreffende Rettungsdienst aus Witten untersuchte den geschwollenen Fuß des Mädchens. Nach ambulanter Behandlung vor Ort konnte das Kind glücklicherweise wieder entlassen werden.

