FW-EN: Flächenbrand am Interimsrathaus Goethestraße mit Gebäudeschaden - Rauch drang in Gebäude ein

Herdecke (ots)

Die Feuerwehr Herdecke wurde am Montag um 17:06 Uhr in die Goethestraße zu einem Brandereignis mit Ausbreitungsgefahr auf ein Gebäude alarmiert. Ein aufmerksamer Anrufer hatte einen Flächenbrand am Rande des Interimsrathauses bemerkt.

Vor Ort stellte sich heraus, dass eine hohe Laubschicht in Brand geraten war und es sich somit um einen Flächenbrand handelte. Durch das Feuer entstand eine starke Rauchentwicklung, die sich auch in das Gebäude ausbreitete. Über ein auf Kipp stehendes Fenster im ersten Obergeschoss zog leicht Rauch in eine Küche des Gebäudes. Zudem drang Rauch in den Kellerbereich ein. Rauchmelder hatten in dem Gebäude nicht ausgelöst.

Die Brandbekämpfung wurde mit einem C-Rohr aufgenommen. Die Feuerwehr schloss das betroffene Fenster im Obergeschoss und kontrollierte das Gebäude umfassend. Mithilfe einer Wärmebildkamera wurde der Bereich sorgfältig auf Glutnester überprüft. Eine am Gebäude installierte Klimaanlage wurde durch den Kleinbrand beschädigt und im weiteren Verlauf außer Betrieb genommen und stromlos geschaltet. Es entstand somit ein Gebäudeschaden.

Vertreter der Stadt Herdecke unterstützten die Einsatzmaßnahmen vor Ort, unter anderem durch das Öffnen des Kellerbereichs und des Rathauses. Auch das Kino "Onikon" wurde eingehend kontrolliert, insbesondere der Technikbereich wurde sorgfältig überprüft. Auch hier erschienen Verantwortliche vor Ort.

Da eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden konnte, erschien die Polizei zur Brandursachenermittlung und nahm die Ermittlungen auf.

Für die Dauer des Einsatzes wurde die Goethestraße vollständig gesperrt. Es kam zu Einschränkungen im Busverkehr.

Ein Löschzug der Feuerwehr war 60 Minuten im Einsatz.

