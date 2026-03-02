Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Schmorbrand im Keller - Feuerwehr Herdecke mit sechs Fahrzeugen im Einsatz

Herdecke (ots)

Die Feuerwehr Herdecke wurde am Sonntagmittag um 12:36 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Brand im Gebäude" in die Straße Altes Feld alarmiert. Der erst eintreffende Einsatzführungsdienst stellte unmittelbar nach Ankunft an der Einsatzstelle wahrnehmbaren Brandgeruch fest. Das Gebäude war zu diesem Zeitpunkt bereits vollständig geräumt, offene Flammen waren von außen nicht erkennbar. Um die Ursache zu klären, ging ein Trupp unter schwerem Atemschutz zur Erkundung in das Gebäude vor. Im Keller des Hauses wurde schließlich die Ursache des Geruchs gefunden. Ein Plastikeimer hatte sich erhitzt und schwelte vor sich hin. Der Eimer wurde umgehend mit Wasser abgelöscht. Eine Person wurde vor Ort vom Rettungsdienst gesichtet und konnte unverletzt an der Einsatzstelle verbleiben. Die Feuerwehr Herdecke war mit insgesamt sechs Fahrzeugen im Einsatz. Auch Rettungsdienst und Polizei waren vor Ort. Nach rund einer Stunde war der Einsatz für alle Kräfte beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Herdecke, übermittelt durch news aktuell