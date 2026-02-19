Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Feuerwehrmann rettete eigenen Jungen aus hilfloser Lage: Feuerwehr rettet 5- jährigen aus Plastikteil - 19- jährige Reiterin ebenfalls von Feuerwehr und Rettungsdienst gerettet

Herdecke (ots)

Die Feuerwehr Herdecke musste am Donnerstag zu zwei Einsätzen im Stadtgebiet ausrücken.

Gegen 11:07 Uhr wurde eine hilflose Person aus einer Kindertageseinrichtung am Bergweg gemeldet. Ein 5- jähriges Kind hatte sich mit einem Finger in einem PVC-Sandkastenelement eingeklemmt. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte saß das Kind in der Kita noch mit dem eingeklemmten Finger im Kunststoffteil. Mitarbeiterinnen der Einrichtung hatten das betreffende Teil bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr aus dem Sandkasten ausgebaut. Die Feuerwehr befreite das Kind behutsam mit einem Seitenschneider aus dem PVC-Element, sodass der Blutzufluss im Finger wiederhergestellt werden konnte. Nach einer medizinischen Sichtung durch den Rettungsdienst blieb das Kind unverletzt und konnte im Kindergarten verbleiben.

Die Situation war jedoch in besonderer Weise bewegend: Der Vater des fünfjährigen Jungen wurde als Feuerwehrangehöriger zu dem Einsatz alarmiert und stellte vor Ort fest, dass es sich um seinen eigenen Sohn handelte. Er befreite seinen Jungen selbst aus der Zwangslage. Die Feuerwehr war mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) sowie dem Einsatzführungsdienst im Einsatz.

Reitunfall am Ahlenberg

Nur kurze Zeit später, um 11:40 Uhr, folgte der nächste Alarm in die Straße Am Ossenbrink. In einer Reithalle war eine 19-jährige Reiterin aus Witten schwer gestürzt. Nach ersten Erkenntnissen stürzte aus unbekannten Gründen das Pferd auf die junge Frau, die daraufhin kurzzeitig bewusstlos war.

Feuerwehr, Rettungsdienst und eine Notärztin versorgten die Patientin umfassend vor Ort. Zur weiteren Behandlung wurde ein Rettungshubschrauber vom Typ Christoph 8 aus Lünen angefordert, der neben der Reithalle auf einer Wiese landete. Nach umfangreichen Erstversorgungsmaßnahmen wurde die schwer verletzte Patientin mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen.

Ein HLF, der Einsatzführungsdienst, eine Notärztin, ein Rettungswagen sowie der Rettungshubschrauber Christoph 8 waren vor Ort. Während der Einsatzmaßnahmen blieb die Straße Am Ossenbrink vollständig gesperrt. Auch die Polizei war vor Ort.

Brandmeldealarm im Industriebtrieb

Bereits gestern war die Feuerwehr um 12:35 Uhr in der Wetterstraße im Einsatz. Dort hatte die Brandmeldeanlage eines Industriebetriebes ausgelöst. Vor Ort wurde festgestellt, dass Wartungsarbeiten den Alarm versehentlich ausgelöst hatten.

