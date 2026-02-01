Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Doppel-Alarm aus dem Gymnasium am Freitag - Deo Spray mögliche Ursache

Herdecke (ots)

Die Freiw. Feuerwehr Herdecke musste am Freitag gleich zweimal zum Friedrich-Harkort-Gymnasium ausrücken. Ursache war in beiden Fällen Brandmelder in den Umkleiden der Sporthalle.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die unterschiedlichen Melder jeweils durch Deo-Spray ausgelöst. In der Folge kam es zu einem umfangreichen Einsatz der Feuerwehr sowie der Polizei. Ob vorsätzlich oder versehentlich muss nun ermittelt werden.

Der erste Alarm erreichte die Einsatzkräfte um 11.27 Uhr, der zweite folgte um 12.35 Uhr. In beiden Fällen stellte sich heraus, dass Rauchmelder in den Umkleidekabinen ausgelöst hatten. In beiden Fällen wurde die komplette Schule geräumt.

Insbesondere der zweite Einsatz sorgte bei den Feuerwehrkräften für großen Unmut, da sie aufgrund dieses Alarms für andere Notfälle im Stadtgebiet zeitweise nicht zur Verfügung standen. Der Einsatzleiter der Feuerwehr sowie die Polizei führten im Anschluss Gespräche mit den betroffenen Jugendlichen in der Turnhalle. Dabei wurde unmissverständlich klargestellt, dass es sich bei einer möglichen, vorsätzlichen Auslösung hierbei keinesfalls um einen harmlosen Spaß handelt, sondern um eine Straftat - konkret um den Missbrauch von Notrufeinrichtungen.

Sollte bekannt werden, dass die Alarme vorsätzlich durchgeführt wurden und wer diese Einsätze ausgelöst hat, werden die Kosten den Verursachern in Rechnung gestellt. Nach der Kostensatzung der Stadt ist dabei mit einem vierstelligen Betrag pro Einsatz zu rechnen. Die Feuerwehr bittet aber auch darum, die Melder einmal technisch überprüfen zu lassen. Jedoch haben zwei verschiedene Melder ausgelöst.

Einen positiven Aspekt hatten die beiden Einsätze dennoch: "Die Schule war jeweils vorbildlich geräumt. Die Abstimmung mit der Schulleitung war wie immer sehr konstruktiv. Insofern könne man die Einsätze auch als eine indirekte Räumungsübung an diesem Freitag werten", so der Einsatzleiter.

Es waren jeweils ein Löschzug der Feuerwehr sowie die Polizei 30 Minuten im Einsatz. Für die Feuerwehr bedeutet ein Alarm aus dem Gymnasium aufgrund der hohen Personenanzahl "Gesamtalarm". Somit wird die komplette Feuerwehr alarmiert.

Zu einer Tragehilfe für den Rettungsdienst mussten die ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte am Samstag gegen 20:45 Uhr in den Ortsteil Semberg ausrücken. Die Feuerwehr führte dort erfolgreich die Tragehilfe durch.

Original-Content von: Feuerwehr Herdecke, übermittelt durch news aktuell