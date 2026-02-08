Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Drei Einsätze am zweiten Februar Wochenende - Brandnachschau, Verkehrsunfall, Brandmeldealarm

Herdecke (ots)

Am Freitagabend wurde die Feuerwehr Herdecke mit dem Stichwort "F0 Kleinbrand, Brand gelöscht" in die Straße Auf den Brennen alarmiert. Beim Kochen entzündete sich Speise-Öl, welches vor Eintreffen der Feuerwehr durch die meldende Person mit zwei Pulverfeuerlöschern gelöscht wurde. Hierbei atmete die Person in dem geschlossenen Raum unter anderem das Löschpulver ein. Dadurch wurden die Atemwege gereizt und die Person mit dem Rettungswagen einem Krankenhaus zur weiteren Untersuchung zugeführt. Die Küchenzeile und angrenzende Bereiche wurden mit der Wärmebildkamera geprüft und Lüftungsmaßnahmen durchgeführt. Weitere Löschmaßnahmen mussten nicht ergriffen werden.

Samstagmittag ereignete sich auf der Wittener Landstraße, in Fahrtrichtung Witten, ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW. Ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug und der Einsatzführungsdienst der Feuerwehr Herdecke sicherten gemeinsam mit der Polizei die Einsatzstelle. Zwecks Versorgung einer Verletzten Person, welche im Anschluss in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht wurde, und der Unfallaufnahme wurde die Spur in Fahrtrichtung Witten gesperrt und der Verkehr einseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Hierbei missachteten mehrere Fahrzeugführer die Spursperrung zu einem anliegenden Gewerbebetrieb und kreuzten die Einsatzstelle. Diese Missachtung der Absperrung und Spursperrung gefährdet unsere Einsatzkräfte und stört den Einsatzerfolg. Im Verlauf wurde eines der verunfallten Fahrzeuge auf einen Parkplatz geschoben, sodass die Einsatzstelle und Spursperrung zügig wieder freigegeben werden konnte.

Am Sonntagmorgen wurde die Feuerwehr Herdecke zu einer automatischen Auslösung einer Brandmeldeanlage in die Mühlenstraße alarmiert. Hierzu rückte ein Löschzug aus. Vor Ort stellte sich schnell eine Fehlauslösung der Anlage aufgrund von Saunadämpfen heraus und der Einsatz konnte abgebrochen werden.

Insgesamt waren am zweiten Februarwochenende über 30 ehrenamtliche Einsatzkräfte in und für Herdecke im Einsatz.

