FW-EN: Fünf kleinere Einsätze für die Feuerwehr - Unbekannte Rauchentwicklung in der Innenstadt

Seit dem gestrigen Mittwoch war die Feuerwehr Herdecke zu mehreren kleineren Einsätzen im Stadtgebiet unterwegs.

Um 9.51 Uhr wurde ein Verkehrsunfall mit First-Responder-Unterstützung aus der Almerfeldstraße gemeldet. Der Einsatz konnte jedoch bereits auf der Anfahrt abgebrochen werden.

Eine ausgelöste Brandmeldeanlage rief die Einsatzkräfte um 12.28 Uhr in die Gahlenfeldstraße. Vor Ort stellte sich heraus, dass die Anlage versehentlich durch Flexarbeiten ausgelöst worden war. Der Einsatz wurde daraufhin beendet. Ein Löschzug war im Einsatz.

Am Abend um 21.33 Uhr unterstützte die Feuerwehr den Rettungsdienst mit einer Tragehilfe in der Koenenstraße.

Am heutigen Donnerstag wurde um 8.50 Uhr eine unklare Rauchentwicklung im Bereich Neuen Bachstraße, gesehen aus der Bahnhofstraße, gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass offenbar ein Kamin in der Mellinghausstraße betrieben wurde. Nach Rücksprache mit der Anruferin konnte der Einsatz beendet werden.

Um 16.16 Uhr wurde die Feuerwehr erneut zur Unterstützung des Rettungsdienstes alarmiert. In der Siedlerstraße leistete ein Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) Tragehilfe und Unterstützung.

